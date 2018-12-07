كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات إسرائيلية، القبض على أربعة فلسطينيين مشتبه بهم في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه "تم إحالة المقبوض عليهم إلى جهات الاستجواب، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

يذكر أن قوات إسرائيلية تقوم من حين لآخر بمداهمات في الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين تصفهم بالمطلوبين.

وبحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، يبلغ عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل حالياً نحو 6500 أسير، من بينهم أطفال ونساء ومعتقلون اداريون وصحفيون.