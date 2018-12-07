كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود عراقيين جراء اشتباكات مع داعش على حدود سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة جنود في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش على الحدود مع سوريا، جنوب غرب مدينة الموصل.

وقال المقدم فاضل عزيز، من الجيش العراقي: "استغل عناصر تنظيم داعش هطول الأمطار ظهر اليوم، وتسللوا إلى محور الجزيرة على الحدود مع سوريت 90 كيلومتراً جنوب غرب الموصل (مركز محافظة نينوى)، حيث اشتبكوا مع حرس الحدود العراقي، فقتلوا ثلاثة جنود ولاذوا بالفرار باتجاه مدينة الموصل".

وأضاف المصدر: "شنت القوات الأمنية حملة مداهمة وتفتيش في المنطقة بحثاً عن عناصر داعش".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد قوات الأمن والمدنيين، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على التنظيم عسكرياً في العراق.