تعرف على البرنامج الكامل للأندية المغربية المشاركة في الـ”كاف” وعصبة الأبطال

تدخل الأندية المغربية، منتصف هذا الشهر، في تحدي إفريقي جديد، عندما تخوض الدور الأول من منافستي عصبة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي، بطموحات وتحديات مختلفة، بين فرق تسعى للبصم على أحسن مشاركة لها، وأخرى ترغب في المنافسة على اللقب.

خمسة أندية المغربية هي، اتحاد طنجة والوداد البيضاوي، في عصبة الأبطال الإفريقية، والرجاء البيضاوي، حسنية أكادير، ونهضة بركان، في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي، تسعى إلى تشريف الكرة المغربية، ولما لا إبقاءها في “بوديوم” التتويج، للسنة الثالثة على التوالي.

ففي منافسات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، سيكون بطل المغرب، اتحاد طنحة، في اختبار صعب للغاية، أمام فريق جزائري هو شبيبة الساورة، والذي يعتبر من أصعب الأندية الجزائرية، خاصة بميدانها.

أما الوداد البيضاوي، فإن أولى عقباته في الدور الأول، لن تكون بالصعبة، إذ سيواجه فريق جاراف دكار السينيغالي، والذي يعتبر من الأندية المتواضعة قاريا، غير أن الحيطة والحذر واجبة في مثل هاته المواعيد.

وفي منافسات كأس االاتحاد الإفريقي، يبدو أن طريق الدور الموالي سالكة لسفراء الكرة المغربية، باستثناء فريق نهصة بركان، الذي سيكون عليه تخطي فريق ليبي متمرس وخبير في المنافسات القارية، هو الاتحاد الليبي، فيما سيواجه حسنية أكادير فريقا سينيغاليا آخرا هو جينيراسيون فوت.

أما حامل اللقب، الرجاء البيضاوي، فإنه سيجابه فريق سيركل مبيري سبورتيف الغابوني، والذي يعتبر هو الآخر من الأندية المغمورة قاريا.

جدير ذكره أن مباراة الذهاب ستقام في 15 أو16 من شهر دجنبر الجاري، فيما ستقام مباريات العودة بين 22 و23 من نفس الشهر.