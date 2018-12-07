عاجل.. الجيش الملكي يقيل رسميا المدرب محمد فاخر – بلاغ

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أعلنت إدارة نادي الجيش الملكي، اليوم الجمعة، رسميا إقالة مدرب الفريق محمد فاخر والطاقم المساعد له، وذلك على خلفية تواضع أداء النادي في منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، بالإضافة إلى “فضيحة” التسجيل الشهير الذي نسب للاعب يوسف القديوي.
وأصدر النادي العسكري، اليوم، بلاغا رسميا، يؤكد فيه بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدرب بـ”فك العقد الذي يربط بينهما بالتراضي، بالإضافة إلى الطاقم المساعد له”.
وأكد النادي في البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق جاء بعد عقد اجتماع مع الرجل من أجل دراسة الوضعية الراهنة وسبل الخروج من الأزمة الحالية، كما قدمت لفاخر وطاقمه المساعد الشكر على العمل الذي قاموا به خلال إشرافهم على الفريق.
إليكم بلاغ النادي العسكري:
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