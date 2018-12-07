انت الان تتابع شاهد أول إطلالة لرانيا يوسف بمهرجان بعد أزمة الفستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ م

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان "نجم العرب"، الذي انعقد أمس بالقاهرة، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، تميز بأنه غير منقوش ومزود بـ"بطانة" سوداء طويلة، وقد حصدت الفنانة جائزة أفضل ممثلة دراما عن بطولتها مسلسل "كأنه إمبارح"، الذي يعرض حاليًا على قناة "سي بي سي".. رانيا ظهرت بالفستان نفسه، في أول لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي" منذ أيام، وتحدثت خلال الحلقة عن أزمة فستانها الأخيرة، موضحة أن "بطانة" الفستان "اترفعت"، ما أدى لظهور أجزاء حساسة بجسدها دون قصد.

يشار إلى أن رانيا يوسف أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، بعد ارتدائها فستانًا مثيرًا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي. وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت النجمة للتحقيق معها في أزمة الفستان، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بعد سماع أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها، بشأن إطلالتها في مهرجان القاهرة. واستغرق