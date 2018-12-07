انت الان تتابع قريبا.. تنفيذ مشروع «دار مصر» لطلبة الجامعة في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ م

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod الاستشاري المنفذ لمشروع إنشاء "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "دار مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس أكتوبر الماضي، مضيفًا أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعلمية والبحثية.

وأشار عبد الغفار إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مثمنا دور الخارجية المصرية وتعاونها الدائم لتوقيع عقد إنشاء هذا المشروع، الذي يعد نافذة حضارية مهمة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها المبتعثين في الخارج. وأكد الوزير، أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا