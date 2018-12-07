انت الان تتابع بسبب المظاهرات.. سفارة مصر تُحذر المقيمين بباريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ م

أهابت القنصلية العامة المصرية بباريس، بالمواطنين المقيمين والزائرين، توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تحركاتهم، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العاصمة الفرنسية وضواحيها، وما يتوقع من احتمالات لوقوع اضطرابات وأعمال شغب غدا السبت وخلال الفترة المقبلة في مناطق مختلفة، ودعت القنصلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، المواطنين إلى الحد من وجودهم في تلك المناطق إلا للضرورة القصوى، والبعد عن أي تجمعات أو أعمال شغب قد تشهدها المدن الفرنسية.

وأشارت إلى ضرورة حمل أوراق إثبات الشخصية أو الهوية خلال التحركات، وضرورة التواصل مع القنصلية العامة في حل أي مشاكل تخص أبناء الوطن في فرنسا وذلك خلال الأيام المقبلة. وشهدت باريس في وقت سابق مسيرات حاشدة نظمها المحتجون المعروفون باسم «السترات الصفراء»، تحولت إلى أعمال عنف، حيث اشتعلت الحرائق