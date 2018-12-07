كيف أحرج مورينيو لاعبي اليونايتد براشفورد وهيريرا؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أعرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن رغبته في جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في شهر ديسمبر لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

أشار مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إلى بدء الشياطين الحمر في استعادة عقليتهم الانتصارية من جديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية جمع النقاط بصورة أكبر من المستوى المقدم، ويحتل اليونايتد المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق 18 نقطة عن متصدر جدول الترتيب مانشستر سيتي، وقال مورينيو عقب تعادله في الجولة قبل الماضية أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-2 إن فريقه تفتقد الرغبة في القتال، قبل أن يؤكد استعادة لاعبي الشياطين الحمر تلك الرغبة في التعادل 2-2 أمام أرسنال، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عبر موقعها الإلكتروني.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولهام غدًا في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد: "هناك لاعبون يمتلكون شخصية خاصة، وسأعطيكم بعض الأمثلة، فلاعبون مثل أندر هيريرا وماركوس راشفورد حتى لو لم يقدموا مستويات جيدة في مباراة ما، فإنهم يملكون دائمًا الرغبة والشغف والاستعداد للتضحية، ولكني أفضل

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولهام غدًا في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد: "هناك لاعبون يمتلكون شخصية خاصة، وسأعطيكم بعض الأمثلة، فلاعبون مثل أندر هيريرا وماركوس راشفورد حتى لو لم يقدموا مستويات جيدة في مباراة ما، فإنهم يملكون دائمًا الرغبة والشغف والاستعداد للتضحية، ولكني أفضل القول بأن الفريق يمتلك تلك العقلية". وأضاف المدرب البرتغالي: "علينا نقل تلك العقلية إلى المباريات، وأعلم أن الفارق بين المباريات يومين فقط وأن الأمر ليس سهلًا، ولكن لا مجال للأعذار، فسبق وجلست هنا منذ عدة أسابيع وتحدثت عن شهر ديسمبر وضرورة عدم الخسارة فيه، هذه حقيقة، نعم قاتل الفريق وقدم روحا جيدة ولكن كانت المحصلة انتصارا وحيدا على يونج بويز و3 تعادلات، نحن بحاجة شديدة إلى جمع النقاط". ويتعرض لاعبو مانشستر يونايتد للانقادات بسبب معدلات الجري المنخفضة لديهم، فعلى مدى 15 مباراة، قطع لاعبو اليونايتد مسافة 1,618 كم بمعدل 108 كم في المباراة الواحدة، وقاموا بـ1,472 سبرينت بمعدل 98 سبرينت في المباراة الواحدة يحتلون بهما المركز الـ15 في معدلات الجري بين أندية الدوري الإنجليزي. ويحتل كل من ليفربول ومانشستر سيتي صدارة المركزين الأول والثاني في عدد السبرينت، بينما يحتل أرسنال وتوتنهام المركزين الأول والثاني في المسافة التي قطعها كل فريق في البريميرليج هذا الموسم. ويبدو أن مورينيو اهتم كثيرًا بتلك الإحصائيات، حيث أشار إلى تحسن فريقه في تلك الإحصائيات في المباراة الأخيرة أمام أرسنال، وذلك بعدما قطع لاعبو اليونايتد مسافة 108,5 كم، وهو أكبر من معدلهم هذا الموسم، في الوقت الذي قطع فيه أرسنال مسافة 114,5 كم. كما قام لاعبو مانشستر يونايتد بـ119 سبرينت وهو أكبر من معدلهم هذا الموسم أيضًا مقابل 97 سبرينت للاعبي أرسنال. وعن هذا الأمر قال مورينيو: "بدأنا الضغط على الكرة بصورة أكبر ووضعنا صعوبات على الخصم، وتمتعنا بسرعة جيدة في نقل الكرة وبالتالي زادت تلك الروح والعقلية من مستوى الفريق". وعن الغيابات قال مورينيو: "إنه اختيار صعب، ننتظر تحسن حالة سمولينج ومارسيال وفيل جونز". وأضاف مورينيو: "سنحصل على الإجابة في آخر حصة تدريبية، فإلى جانب الثلاثي السابق ذكره هناك ليندلوف وأليكسيس سانشيز، وبكل تأكيد سنعتمد على اللاعبين الراغبين في تقديم كل ما لديهم من أجل الفريق مثل سمالينج في المباراة الماضية وجونز في مباراة ساوثهامبتون، لن نعتمد على الجاهزية فقط في الاختيارات". وعن مباراة فولهام قال المدرب البرتغالي: "نحن بحاجة شديدة لحصد النقاط، بعد التعادل في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي، أعتقد أننا سنفوز على فولهام". وأردف "مواجهة فولهام بقيادة المدرب كلاوديو رانييري، تعد مباراة بين اثنين من أبرز المدربين في تاريخ البريميرليج". وقال مورينيو "احتلال وصافة البريميرليج الموسم الماضي، إنجاز عظيم، كان من الممكن أن ننهي الموسم في المركز العاشر". وأضاف "في الموسم الماضي قمت بعمل رائع مع الفريق، وتفوقنا على أندية لديها إمكانيات أفضل منا". وعن البرازيلي فريد، علق مورينيو "إنه يتأقلم بشكل تدريجي، الفريق لا يحتاج للاعب إضافي في خط الوسط، إذا كان قويًا من الناحية الدفاعية".

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