انت الان تتابع اتفاقية دولية بمليون دولار للاستثمار في «فيزيتا مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وقعت سحر نصر اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في شركة "فيزيتا مصر"، لتدعيم التطبيقات الجديدة في توفير الرعاية الصحية التي من شأنها تيسير وصول المواطنين للخدمات

شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هورو، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، توقيع اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية في شركة (فيزيتا مصر)، التي تدير منصة على الإنترنت تقدم للمرضى خدمة البحث السريع عن الأطباء في بلدان الشرق الأوسط؛ لدعم رواد الأعمال بقيمة مليون دولار بغرض زيادة المستفيدين من خدمات المنصة إلى مليون شخص، حيث وقع الاتفاقية مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة "فيزيتا" للخدمات الصحية.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية باختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة، تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة، وذلك قبل يوم من عقد منتدى إفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية باختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة، تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة، وذلك قبل يوم من عقد منتدى إفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن هذه الاتفاقية تدعم التطبيقات الجديدة في توفير الرعاية الصحية التي من شأنها تيسير وصول المواطنين للخدمات في إطار الاستثمار في العنصر البشري، وفي ظل ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لدعم قطاع الصحة.

وأشادت الوزيرة باستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال السنة المالية 2017- 2018 والتي حققت رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليار دولار "بما في ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين".

وأوضحت أن مؤسسة التمويل الدولية لها دور كبير في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، مشيدة بحرص المؤسسات الدولية على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار هو أول قانون يشير إلى مادة واضحة لريادة الأعمال ويدعم الابتكار، ويعطي حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الهدف هو خدمة المستثمر الصغير لكي يستفيد من كل الخدمات التي تقدمها الحكومة، ولذلك تحركت الوزارة في تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال، ومبادرة "فكرتك شركتك" من أجل دعم الشركات الناشئة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارات الشباب والتجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، إن الشركات الناشئة مثل "فيزيتا" لديها القدرة على دفع عجلة الابتكار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أبدى رواد الأعمال في القارة الإفريقية قدرًا كبيرًا من الابتكار وهم يستخدمون التقنيات الجديدة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر صعوبة في المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية أن مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت في السنوات الأخيرة ما يزيد على 100 مليون دولار في عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرّعات أعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى سبيل المثال في مصر استثمرت المؤسسة في مسرع الأعمال "Flat6Labs" وأيضًا في صندوق الاستثمار ألجبرا فنشرز "Algebra Ventures"، وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ بيئة داعمة للشركات الناشئة، مثل فيزيتا، التي يمكن أن تُحدث فرقًا إيجابيًا كبيرًا في حياة الناس في المنطقة.

وأوضح أيضًا أمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة "فيزيتا" للخدمات الصحية، أن حزمة الاستثمارات ستساعد "فيزيتا"، التي تضم قاعدة بياناتها أكثر من 4300 طبيب ومتخصص، على توسيع نطاق عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وتقديم خدماتها في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقق أهدافها في زيادة عدد المرضى المستفيدين من خدمات "فيزيتا" بأكثر من ثلاثة أمثال العدد الحالي إلى مليون مستفيد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن الاتفاق جزء من حزمة تمويلية أكبر تصل إلى 12 مليون دولار جمعتها "فيزيتا" مؤخرًا من عدة مستثمرين، ومن بين الجهات الممولة صندوق "بيكو كابيتال" الذي كان قد تلقى استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في وقت سابق هذا العام.