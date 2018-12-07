انتحار رئيس الاستخبارات السابق في كوريا الجنوبية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٥ م

عثرت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على جثة الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية لي جاي-سو، بالعاصمة سول، وقالت الشرطة حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي» نيوز الإخبارية الأمريكية، إنه تم العثور على جثة "لي" اليوم بالقرب من مبنى بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأنه تم العثور على رسالة انتحار، يذكر أن الجنرال لي كان يتم التحقيق معه بتهم إصدار أمر بمراقبة غير قانونية لأسر قتلى العبارة التي غرقت في عام 2014 والتي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص، معظمهم طلاب مدارس.

واستدعت النيابة العامة الكورية الجنوبية، في وقت سابق، مستشارا أمنيا رئاسيا سابقًا، وذلك لاستجوابه بسبب ما يزعم من تورطه في تلفيق معلومات بشأن غرق العبارة سيول. ويشتبه بتورط المستشار، الذي عمل رئيسًا لمكتب الأمن الوطني، تحت قيادة رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، في تلفيق المعلومات حول الموعد الذي تم فيه