الان تتابع 7 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان إلى محافطة مأرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام ، بسط ، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب .

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.