الان تتابع 7 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان إلى محافطة مأرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام ، بسط ، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب .
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان إلى محافطة مأرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .