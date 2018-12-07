أكاديمي إماراتي: أردوغان أصبح بنفس خطورة إيران

أنقرة، طهران - الخليج 365 اعتبر الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، اليوم الجمعة، "أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح الآن بنفس خطورة إيران". وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أبرز بند في العقيدة السياسية التركية الجديدة إستهداف الإمارات والسعودية والعمل المكشوف لضرب استقرارهما". وتابع" ولمواجهة هذاالاستهداف الخبيث يستحسن إنشاء مركز بحثي مشترك يتابع عن كثب الشأن التركي". واختتم "ويقدم توصيات ودراسات لمتخذ القرار في الرياض وأبوظبي".

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