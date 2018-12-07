قطر يليكس تكشف استخدام "الحمدين" ساحات العلم لترويج الأكاذيب

كشف حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، تحويل تنظيم الحمدين ساحات العلم إلى سلاح لترويج الأكاذيب ضد الأشقاء، بإصدار 587 مادة بحثية وإخبارية تهاجم دول الجوار وأرشفة 61 ندوة أقيمت ضد المقاطعة العربية.

ونشرت قطر يليكس، "فيديو" عبر حسابها على تويتر، تحت عنوان "جامعة قطر منبر الشيطان"، أن تنظيم الحمدين يروج للأباطيل عبر منابر العلم فى الدوحة.

وأضافت، أن سامية الشيبة مدير إدارة المكتبات الجامعية بجامعة قطر اعترفت بالجريمة، حيث صرحت أنه قد تم أرشفة أكثر من 61 ندوة أقيمت ضد المقاطعة العربية، و 587 مادة بحثية وإخبارية للجامعة تهاجم دول الجوار.

وأفادت قطر يليكس، أن تميم استخدم العاملين فى جامعة قطر للإطلاق الاكاذيب حول المقاطعة، واجبار هيئة التدريس على إتمام أبحاث ملفقة عن نجاحات وهمية، وأهملت الجامعة القطرية أدوارها العلمية لخدمة العصابة الحاكمة، وتفرغت لاستضافة فعاليات مشبوهة وتعين كوادر إخوانية.