مجتهد: رفع مستوى المرابطة في الحرس الملكي للحد الأقصى منذ منتصف الليل

كشف المغرد السعودي "​مجتهد​" عن "رفع مستوى المرابطة في الحرس الملكي للحد الأقصى منذ منتصف الليل، وتكتم شديد على السبب، وحتى كبار الضباط لا يعرفون".

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