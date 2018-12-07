مقتل 14 عسكريا أفغانيا بهجوم لطالبان شمال غرب أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن 14 جندياً في ​الجيش الأفغاني​ قتلوا نتيجة هجوم شنه مسلحون من حركة "طالبان" في شمال غرب البلاد. وأكد محافظ ولاية هيرات غيلاني فرهاد أن هجوم "طالبان" الدامي أسفر عن خطف 20 آخرين إلى جانب قتل عدد من الجنود. فيما لفت مصدر أمني محلي لقناة "تولو نيوز" الأفغانية إلى أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليل الخميس.

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