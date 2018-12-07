مسؤول ايراني: الامساك برأس خيط يدل على منفذي الاعتداء الارهابي بجابهار

اعلن مساعد محافظ سيستان و​بلوشستان​ للشؤون الامنية محمد هادي مرعشي انه "تم نتيجة التحقيقات الجارية، تم الامساك برأس خيط يدل على منفذي الاعتداء الارهابي الذي وقع أمس الخميس في مدينة جابهار جنوب شرق ​ايران​"، مشيراً إلى أن "اجتماع مجلس أمن المحافظة بحث في اجتماعه الحادث الارهابي في جابهار واتخذ الاجراءات اللازمة".

ولفت إلى أنه "استنادا الى المتابعات التي تقوم بها ​قوى الامن الداخلي​ واجهزة المخابرات، فقد تم الامساك برأس خيط يدل على العناصر المنفذة للاعتداء الارهابي في جابهار، ونأمل في الكشف عن الموضوع قريبا"، مشيراً إلى أنه "لا توجد الكثير من بقايا المفجر الانتحاري، لكن الجهود المبذولة مستمرة لتحديد هويته".