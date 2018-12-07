وزير النفط الكويتي: ندعم قرارات "أوبك" لاستقرار أسواق النفط

أكد وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن "الكويت تدعم بقوة استقرار أسواق النفط، وتدعم جميع القرارات" التي تتخذها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، مشيداً بـ"حرص "أوبك" على المحافظة على الاتفاق المبرم مع المنتجين من خارجها، وتحديد مستوى الإنتاج".
وحول انسحاب الدوحة من "أوبك" قال الرشيدي، إن "الكويت تحترم قرار قطر، وهو راجع للسياسة القطرية، ومن حقها البقاء في المنظمة أو الخروج منها".
يذكر أن وكالة "رويترز" أن "وزير النفط الكويتي غادر اجتماع أوبك".
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