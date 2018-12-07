المحكمة الدستورية بزامبيا تسمح لرئيس البلاد بخوض الانتخابات المقبلة

أعلنت المحكمة ​الدستور​ية في ​زامبيا​ بأنه يمكن لرئيس البلاد إدغار لونغو خوض ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة المقررة في عام 2021.

ولفتت المحكمة إلى أن "لونغو لم ينتهك الدستور الذي يسمح بتولي الرئيس فترتين رئاسيتين، حيث أكدت أن الفترة الرئاسية الأولى للونغو قد استمرت سنة واحدة وستة أشهر فقط عندما تولي الحكم عقب وفاة الرئيس السابق المنتخب مايكل ساتا".

وكان لونغو قد أكد أن الدستور "ينص على أن الرئيس يعتبر أنه قد أمضى فترة رئاسية إذا كان فى منصبه لمدة ثلاث سنوات على الأقل".