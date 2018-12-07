الحكومة الفرنسية تحذر الجهات الساعية لإسقاط النظام في فرنسا

اعتبر المتحدث باسم ​الحكومة الفرنسية​ بنجامين غريفو أن "عناصر راديكالية تحاول استغلال ​احتجاجات​ "السترات الصفراء" لإسقاط النظام في البلادط، محذرا من أن "الرد عليهم سيكون مناسبا وحاسما"، لافتاً إلى أن "عناصر مسيّسة وراديكالية تحاول استغلال الحراك. هم يريدون الإطاحة بالسلطة".

وأعرب عن "قلقه إزاء احتمال انتشار الأسلحة النارية بين المتظاهرين"، وقال: "قتل أربعة أشخاص وأصيب مئات آخرون خلال الفعاليات الاحتجاجية"، مشيراً إلى أن "السترات الصفراء" الحقيقيون يجب ألا يكونوا دروعا بشرية. يوجد في صفوف المتظاهرين من يمنع ​الشرطة​ من شن حملات التوقيف".

كما نصح غريفو المواطنين بعدم المشاركة في احتجاجات السبت في ​باريس​، محذرا من أن "أي اعتداءات خلال التظاهرات ستواجه برد مناسب وحاسم".