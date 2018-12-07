وفد الحكومة اليمنية: مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة

أعلن وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السويد للسلام حول اليمن "أننا مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة"، مشيراً إلى أنه "يجب وضع ضوابط لمنع لستغلال مطار صنعاء في الحرب".
ولفت الوفد إلى أن "قوات الحكومة الدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية أصبحت على بعد كيلومترين من ميناء الحديدة"، مشيراً إلى أنه "لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية".
وأكد الوفد اليمني أنه "لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم".
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