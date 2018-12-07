وفد الحكومة اليمنية: مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة

أعلن وفد ​الحكومة اليمنية​ المشارك في محادثات ​السويد​ للسلام حول اليمن "أننا مستعدون لفتح مطار ​صنعاء​ فورا وفق شروط معينة"، مشيراً إلى أنه "يجب وضع ضوابط لمنع لستغلال مطار صنعاء في الحرب".

ولفت الوفد إلى أن "قوات الحكومة الدعومة من ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ أصبحت على بعد كيلومترين من ميناء ​الحديدة​"، مشيراً إلى أنه "لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية".

وأكد الوفد اليمني أنه "لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم".