أصدر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ مذكرة ادارية قضت بإقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ الميلادية يومي الثلاثاء الواقع فيهما 25/12/2018 و 1/1/2019. وفيما يلي نص المذكرة: "استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات الرسمية. تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسـات العامة والبلديات يومي الثلاثاء الواقع فيهما 25/12/2018 و1/1/2019 وذلك بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية".

شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري أصدر مذكرة ادارية بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .