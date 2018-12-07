إدغار طرابلسي للمواطنين: للانضمام حلملة "التيار ضد الفساد" والمساعدة بكشف الفساد

توجّه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ في اليوم العالمي ل​مكافحة الفساد​ الى الناخبين طالباً منهم "أن لا يطلبوا منه أية خدمة أو واسطة لتسهيل أمورهم في مخالفة القانون أو لتوقيف مفاعيل أحكام قضائية أو إدارية أو مخالفات من أي نوع كانت".

وفي تصريح له، شجع طرابلسي المواطنين "أن ينضموا الى حملة "التيار ضد الفساد" والمساعدة في كشف الفساد عبر تقديم وثائق واثباتات لوجود الفساد في الدوائر ليتعاون هو معهم في متابعتها حتى إبراز الحق واحقاقه".