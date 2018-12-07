توجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الى الناخبين طالباً منهم "أن لا يطلبوا منه أية خدمة أو واسطة لتسهيل أمورهم في مخالفة القانون أو لتوقيف مفاعيل أحكام قضائية أو إدارية أو مخالفات من أي نوع كانت".
وفي تصريح له، شجع طرابلسي المواطنين "أن ينضموا الى حملة "التيار ضد الفساد" والمساعدة في كشف الفساد عبر تقديم وثائق واثباتات لوجود الفساد في الدوائر ليتعاون هو معهم في متابعتها حتى إبراز الحق واحقاقه".
شكرا لقرائتكم خبر عن إدغار طرابلسي للمواطنين: للانضمام حلملة "التيار ضد الفساد" والمساعدة بكشف الفساد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .