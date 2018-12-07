20 كلية تتنافس في مسابقة "المراسل التلفزيوني" بجامعة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

انتهت اللجنة المكلفة بتقييم أعمال مسابقة المراسل التلفزيوني لغير المتخصصين في جامعة المنيا، أمس الخميس، من أعمالها حيث تتنافس 20 كلية بواقع 20 طالبًا من كل واحدة، في إعداد تقرير تلفزيوني مصور مدته تتراوح ما بين دقيقتين وثلاث دقائق.

وقالت الدكتورة رحاب سراج رئيس شعبة الإذاعة والتلفزيون بآداب إعلام المنيا، في تصريحات لها، إنه من المقرر اختيار 3 مراكز للفوز بالمسابقة التي ينظمها ويشرف عليها إدارة النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، ومن المقرر تصعيد الفائزين للمشاركة في مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن حضور أسبوع شباب الجامعات المقرر انعقاده بجامعة كفر الشيخ.

وأضافت "سراج" أنه جرى تقييم الأعمال بمعرفة لجنة شاركت فيها الدكتورة إيمان عاشور مدرس بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، وتناقش التقارير المقدمة موضوعات وقضايا مجتمعية هامة تركز علي مناحي الحياة اليومية، وتتناول دور المرآة في المجتمع، والاختراعات والابتكارات، والتعليم والصحة، والعادات والتقاليد، والأنشطة الطلابية التي كانت ضمن توصيات منتدي الشباب العالم.