سقوط عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة، القبض على شخصين كونا تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام. تعود أحداث الواقعة إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الثاني، وبحوزتهما "9 هواتف محمولة " مجهولة المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما" وأنهما وراء ارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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