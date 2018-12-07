سقوط عصابة يتزعمها مسجل خطر لسرقة السيارات بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت قوات الأمن، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، يتزعمه مسجل خطر بالسلام، وأخطر اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، قيام "نصر.ح"، 38 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة إسماعيلية ثان "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق اتهامه في 12 قضية آخرها "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته سلاح ناري (فرد خرطوش وطلقتان لنفس العيار- 4 مفاتيح مصطنعة).

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بنفس الأسلوب، تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى "محمد.ع"، 42 سنة، حداد، "محمد.ع"، 38 سنة، يقيمان بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.