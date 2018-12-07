محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أطلق الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أولى فعاليات مبادرة "بإيدينا"، لتنظيف وتجميل حدائق الشلالات بحي وسط الإسكندرية.
وشارك قنصوه - مستخدما شوكة وجوانتي- في أعمال تنظيف حدائق الشلالات، وجمع القمامة وأوراق الأشجار المتراكم بمحيط الحديقة التاريخية.
وقال المحافظ، إن المبادرة تهدف إلى إعادة حدائق الإسكندرية لسابق عهدها، موضحا أنها امتداد للمبادرات المماثلة السابقة التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية.
وتقام المبادرة تحت رعاية محافظة الإسكندرية، وإشراف حي وسط وشركة نهضة مصر والجهات المعنية، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والقيادات التنفيذية.
وتضم حدائق الشلالات التراثية بالإسكندرية 6 مواقع أثرية تتبع وزارة الآثار وهي البرج الشرقي والسور الإسلامي وطابية باب رشيد والشلالات القبلية، والبرج الغربي، وطابية النحاسين وصهريج بن النبيه بالشلالات البحرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"الشوكة والجوانتي".. محافظ الإسكندرية ينظف حدائق الشلالات (صور) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .