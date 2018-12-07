بوتين يلتقي رئيس وزراء اليونان في موسكو في مسعى لتحسين العلاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس في إطار مساعي لتحسين العلاقات مع هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتلقت العلاقات الدافئة نسبيا بين موسكو وأثينا صفعة في وقت سابق العام الجاري عندما قامت اليونان بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية اتهامها لروسيا بالتدخل في العلاقات بينها وبين جارتها مقدونيا.

وواجهت روسيا اتهاما بالتدخل من أجل عرقلة انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف الاطلسي.

وقال المساعد الرئاسي يورى أوشاكوف في تعليقات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس": "هذه زيارة من نوع خاص لأن الغرض منها وضع حد لفترة مضطربة من العلاقات الثنائية."

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف أجرى محادثات مع نظيره اليوناني في موسكو، تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية.