مقتل عدد من ضباط الجيش السوري في درعا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

قُتل عدد من ضباط الجيش السوري في انفجار عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سورية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية لوكالة الانباء الالمانية إن " ستة ضباط برتبة ملازم قُتِلوا في انفجار لغم في درعا ، بعد تخرجهم بأسبوعين من الكلية الحربية التابعة للجيش السوري ".

والمحت المصادر إلى مسؤولية المعارضة عن الهجوم ، موضحة" ربما يكون الانفجار جراء عملية قام بها عناصر يتبعون خلايا نائمة تابعة للمعارضة بعد تكررت عمليات الاعتداء على عناصر الجيش السوري ".

وتشهد محافظة درعا عمليات متكررة باستهداف عناصر القوات الحكومية منذ استعادة السيطرة على المحافظة قبلعدة أشهر.

وكانت ابرز تلك العمليات الهجوم على موقع للقوات الحكومية في بلدة اليادودة بريف درعا منتصف الشهر الماضي حيث أصيب أكثر من 10 عناصر، والهجوم على موقع للقوات الحكومية في مدينة الصنمين وقتل عدد منهم .