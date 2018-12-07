من بينهم مغربي..فضيحة تلاحق لاعبي الأرسنال بسبب سهرة ماجنة واستعمال مواد محظورة!

فجرت صحيفة “دا صن” البريطانية، فضيحة جديدة تخص مجموعة من لاعبي الأرسنال، ويعود تاريخها إلى شهر غشت الماضي، حين قضى نجوم الفريق سهرة ماجنة بإحدى الملاهي الليلية بلندن، مع استعمال مواد محظورة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو ملتقط بكاميرا خاصة بالمراقبة للملهى الليلي، توثق لحضور كل من ماتيو الكندوزي، اللاعب المغربي الأصل الذي فضل حمل قميص فرنسا، وبيير أوباميانغ، إضافة لمسعود أوزيل، واللاعب ألكسندر لاكازيت.

وحسب مقطع “الفيديو”، فإن طاولة اللاعبين كانت تعج بقنينات المشروبات الكحولية، إضافة إلى البالونات التي تحتوي على غاز “أكسيد النيتروس”، وهو المحظور استعماله بسبب المخاطر العديدة التي يتسبب بها لمستعمليه، وخصوصا إن كان الحديث عن لاعبين من المفترض فيهم الحرص على سلامتهم وابتعادهم عن كل المواد الغريبة.

الصحيفة، أشارت إلى أن الواقعة، سجلت أيضاً حضور أزيد من 50 فتاة لسهرة نجوم الأرسنال، والتي تحولت إلى فضيحة في انتظار ما ستقرره الإدارة بخصوص اللاعبين الذين ظهروا بشكل واضح في مقطع “الفيديو” والذي تم تداوله على نطاق واسع بين الجماهير التي طالبت بمعاقبتهم، بسبب تشويه سمعة الفريق.

وفي تفاعل أول مع الفضيحة، نقلت الصحافة الإنجليزية ردا أوليا للنادي في بلاغ مقتضب: ” سيتم الحديث مع اللاعبين، وتذكيرهم بمسؤولياتهم كممثلين للنادي، منعًا لتشويه صورة الفريق”.