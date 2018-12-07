الأمن يحدد هوية سارق “رونج روفر” من قاصر في الرباط..هكذا نفذ السائق لدى أسر ميسورة جريمته

تمكنت المصالح الأمنية في الرباط، بالتعاون مع نظيرتها في بني ملال، من تحديد هوية سارق سيارة “رونج روفر” الرياضية، من قاصر بالعاصمة الإدارية بداية الأسبوع الجاري.
المعلومات، التي حصل عليها “اليوم24″، تفيد أن الشاب حاصل على “باكالوريا +3″، وسبق أن اشتغل سائقا خاصا لدى عدد من الأسر الميسورة، مكلفا بمهمة نقل الأطفال إلى المدرسة وإنجاز بعض الأمور الخاصة.
وكشفت نتائج البحث، الذي أجرته عناصر الشرطة التقنية بعد تخلي السارق عن السيارة رباعية الدفع في بني ملال، أنه ينحدر من “عين عودة”، وكان يطمح للحصول على المال من أجل الهجرة إلى الخارج.
وتدخلت عائلة الشاب لدى صاحبة السيارة موضوع السرقة من أجل التنازل عن المتابعة، لكن الأخيرة رفضت، خاصة أن ابنها لا يزال يتلقى تهديدات.
وكان السارق قد ضرب موعدا مع السيدة وابنها القاصر في مدينة بني ملال، أول أمس الأربعاء، مطالبا بتسليمه 6 ملايين سنتيم عوض 12 مليونا التي طالب بها في وقت سابق، مقابل إرجاع السيارة، قبل أن يفشل مخططه ويترك السيارة ويفر هاربا إلى وجهة مجهولة.
يشار إلى أنه تم تعميم مذكرة بحث وطنية من أجل الوصول إلى المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه.
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