عدم ارتداء الخوذة يسرع بمصرع شاب في كورنيش مرتيل

لقي شاب، مساء أمس الخميس، مصرعه على مقربة من كورنيش مدينة مرتيل.
وكشفت مصادر مطّلعة أن الشاب، الذي كان يمتطي دراجة نارية، ارتطم رأسه بجدار أرضي، وفارق الحياة فوراً.
وأبرزت المصادر نفسها أن الشاب لم يكن يرتدي خوذة الوقاية، وهو ما ألحق به ضررا، عجل بموته.
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