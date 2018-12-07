العثماني: يمكن أن ننجح في الإصلاحات إذا ما تظافرت جهودنا وتجاوزنا النقائص والصعوبات

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب يسير في الطريق الصحيح “بفضل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذا تنافسية المقاولات المغربية”.

وأضاف، في كلمة افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الجمعة، إن جملة من الإصلاحات القانونية والمسطرية الهامة مبرمجة للسنة المقبلة من أجل تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب مواصلة تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى تروم تنمية الاستثمار وإحداث فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن “دعم الاستثمار والمقاولة يعد محركا أساسيا للتنمية، ويؤثر إيجابا على تحسين حياة المواطن والأوضاع الاجتماعية”، مشددا على ضرورة إنجاز الإصلاحات بمنطق تشاركي مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين، إذ “يمكن أن ننجح في الإصلاحات إذا ما تظافرت جهودنا، وتجاوزنا النقائص والصعوبات”.

فاللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يضيف العثماني “تعتبر مرجعا وطنيا لتطوير آليات الحوار والتشاور قصد الوقوف على الاختلالات التي تواجه المقاولة، وأيضا آلية لتنسيق العمل المشترك وتتبع تنزيل الإصلاحات الأفقية والأوراش المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة أنه، بالإضافة إلى العمل على تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، سيعمل رفقة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تطوير وتجويد آليات التشاور والحوار الدائم بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام والقطاع الخاص.

يشار إلى أنه منذ إنشائها سنة 2010، تعمل اللجنة الوطنية مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل تيسير عمل المقاولات، وتحسين مناخ الأعمال، إذ تمكن المغرب من الارتقاء هذه السنة إلى الرتبة 60 عالميا في تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، متقدما بـ 9 مراتب خلال سنة واحدة.