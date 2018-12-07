تناول الخضروات والفاكهة يقي من الإصابة بمشاكل إدراكية لاحقًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت دراسة أميركية أنّ تناول الخضار والفاكهة خلال مرحلة ما يسمّى بمنتصف العمر، تقي وتقلل احتمالات التّعرّض لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة بالمقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرًا.

واعتمدت الدراسة على متابعة ورصد نحو 28 ألف رجل، على مدار عشرين عامًا، بحيث كانوا يجيبون مرّةً كلّ أربعة أعوام على استبيان حول استهلاكهم للفاكهة والخضروات ونوعية طعامهم، والرّجال الذين بدأت الدّراسة معهم حين كانوا في عمر 51 عامًا، بلغوا عمر 73، وتمّ إجراء اختبارات لهم في مهارات التفكير والذاكرة.

وأظهرت نتائج هذه الاختبارات أنّه في نهاية الأمر، قلّت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا نسبةً قليلةً من الخضروات في غذائهم على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17%، فيما قلّ احتمال إصابة أولئك الذين تناولوا نسبًا أعلى من الخضار في غذائهم، بنسبة 34%.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، تشانج تشينج يوان، وهو باحث في كلية تشان للصحة العامة في بوسطن إنّه يبدو أنّ "تناول الخضار مثل الخضر الورقية والخضراوات الحمراء، والفواكه مثل ثمار التوت وعصير الفواكه مثل عصير البرتقال على المدى الطويل مفيدٌ للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".

فيما قالت الباحثة في كلية الطب بجامعة ميامي ميلر هانا جاردنر إنّ "الفاكهة والخضراوات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها مضادات الأكسدة التي يمكنها أن تحمي المخ من الإجهاد التأكسدي وتحافظ على كفاءة الأوعية الدموية وهي أمور مهمة للصحة العقلية".