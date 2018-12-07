انت الان تتابع بالأرقام.. هذه أرخص فنادق العين السخنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتميز العين السخنة بمجموعة كبيرة من الفنادق المميزة، التي تحتوي على خدمات كثيرة يمكنك الاستمتاع بها بأسعار معقولة، لقضاء إجازة سعيدة مع أفراد عائلتك أو أصدقائك

العين السخنة من البقاع الساحرة في مصر والتي يعشقها الكثير من الأشخاص، لأنها قريبة من القاهرة ولا تحتاج لساعات طويلة وقضاء وقت طويل في السفر، فهي بعيدة عن الازدحام والتكدس، وتساعدك لقضاء وقت لطيف وإجازة سعيدة مع أفراد عائلتك أو أصدقائك. "كل اللي نفسك فيه هتلاقيه"، هذا ما ستشعر به في فنادق العين السخنة، ولكي لا تفكر كثيرًا وتحتار بين الفنادق، نسهل عليك الأمر ونقدم لك قائمة بأرخص فنادق العين السخنة، ونساعدك على معرفة الأسعار أيضًا، لتقضي إجازتك بسعادة، دون الحاجة لإعداد كشف حساب يفسد عليك الإجازة السعيدة.

بورتو سخنة يعتبر ضمن فنادق العين السخنة 4 نجوم، والجميع يحب الإقامة فيه، لأنه مليء بالمناظر الطبيعية الجميلة. وبيزيد الطلب عليه لإنه بيطل مباشرة على البحر. الموقع: على بعد 29 كم من راس سدر. الخدمات: ستجد بحوار الفندق كل الخدمات التي تحتاجها خلال رحلتك، بداية من حمامات سباحة، وشاطئ، كيدز إيريا، وسبا،

بورتو سخنة يعتبر ضمن فنادق العين السخنة 4 نجوم، والجميع يحب الإقامة فيه، لأنه مليء بالمناظر الطبيعية الجميلة. وبيزيد الطلب عليه لإنه بيطل مباشرة على البحر. الموقع: على بعد 29 كم من راس سدر. الخدمات: ستجد بحوار الفندق كل الخدمات التي تحتاجها خلال رحلتك، بداية من حمامات سباحة، وشاطئ، كيدز إيريا، وسبا، وجيم، وكلوب هاوس، وخدمات طبية، ومنطقة تجارية، وكافيهات، ومطاعم. الأسعار: 1424 – 1627 جنيها. لاسيرينا العين السخنة لاسيرينا العين السخنة الموقع: يقع في الكيلو 106 طريق الزعفرانة، بعد فندق بورتو السخنة بـ20 كم. الخدمات: واي فاي، وحمامات سباحة، وبرامج ترفيهية يومية، ومطاعم. الأسعار: 1390 جنيها للغرفة المزدوجة والثلاثية ولو عندك أطفال من 6 – 11 سنة، فالسعر بيكون 725 جنيها ولو طفلك سنه أقل من كده بيكون مجانا. فندق رومانس العين السخنة فندق رومانس العين السخنة الموقع: يقع في خليج السويس وعلى بعد 180 كم من مطار القاهرة. الخدمات: جيم، وحمامات سباحة، وملاعب، وغرفة ألعاب، ومطعم، وخدمة الواي فاي، وميني ماركت، وموقف خاص، ولاونج، وميني بار، وغرف اجتماعات، وخدمة غسيل الملابس. الأسعار: 1590 – 2818 جنيها. واحة مينا العين السخنة واحة مينا العين السخنة الموقع: يقع بالكيلو 67 طريق الزعفرانة وعلى بعد 3 كم من فندق موفنبيك، ويصنف ضمن قائمة فنادق العين السخنة 3 نجوم. الخدمات: حمامات سباحة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وسوبر ماركت، ومطعم. فندق ريد كاربت العين السخنة فندق ريد كاربت العين السخنة الموقع: يقع على بعد 36 كم من رأس سدر وعلى بعد 90 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، وتبعد عن مدينة السويس بمسافة 20 دقيقة بس. الخدمات: حمامات سباحة، خدمة الواي فاي، وبرامج ترفيهية، وخدمة غسيل الملابس وكويها، وقاعة اجتماعات، وبازار سياحي للهدايا، وماكينات الصرف الآلي، ومركز أعمال، ومطعم، وصالون حلاقة. الأسعار: تبدأ من 625 جنيها للفرد، ويعتبر من الفنادق الرخيصة، لذلك يزيد الطلب والبحث عنه. فندق بالميرا العين السخنة فندق بالميرا العين السخنة الموقع: يقع على بعد 150 كم عن وسط القاهرة وعلى بعد ساعتين ونصف من مطار القاهرة الدولي. الخدمات: حمامات سباحة، ومطعم، و3 بارات، وجيم، وملعب تنس، وموقف خاص، وكرة طاولة، وبلياردو، وإسكواش، وشاطئ خاص، وساونا، وقاعة اجتماعات، وخدمة الغسيل، وغرفة رياضة، والمساعدات الطبية، وجاكوزي، وخدمات تنظيف الغرف. لذلك يعتبر من الفنادق المتميزة جدا في العين السخنة. الأسعار: لو هتقضي في الفندق ليلتين وتحجز غرفة ثلاثية هتدفع 1225 جنيها ولو مزدوجة هتدفع 1470 جنيها، إنما لو هتحجز غرفة فردية هتدفع 2205 جنيهات. فندق هورايزون الوادي العين السخنة فندق هورايزون الوادي العين السخنة الموقع: يقع بالكيلو 46 طريق الغردقة العين السخنة بجوار ستيلا دى مارى ريزورت. الخدمات: حمامات سباحة، وملاهي مائية، وشاطئ خاص، ومطعم، وإنترنت مجاني، وخدمات التنظيف، وقاعة اجتماعات، وبلياردو، وملعب للأطفال، وخدمة الغسيل، والتنظيف الجاف، وموقف خاص، وملاعب التنس، والخدمات الطبية، وخدمات الإنترنت. الأسعار: 1433 جنيها لو هتقضي ليلة واحدة. وأخيرا، لو بتدور على فنادق في العين السخنة بأسعار معقولة، ادخل على www.sokhna.org وهتلاقي مجموعة متنوعة من الفنادق اللي بتقدملك أفضل الخدمات وبأحسن الأسعار. اقرأ أيضا: بتحب السخنة؟ هذا الموقع يقدم أفضل المطاعم والخدمات. اقرأ أيضا: تعرف على أكثر الأماكن رومانسية في العين السخنة.

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