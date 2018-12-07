انت الان تتابع كيف وصل صاحب الفيديو الإباحي إلى قمة الهرم الأكبر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مصادر أمنية تكشف عن 3 سيناريوهات محتملة لخط سير السائح وصديقته وصولا لقمة هرم خوفو.. المصور الدنماركي اشتهر بأنواع تصوير مختلفة من الأماكن المرتفعة وناطحات السحاب والعري

3 وقائع متشابهة لسياح أجانب كان جُل هدفهم التقاط صورة تذكارية لا تنسى من داخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، لكن سائحين اثنين أصرا على تسلق الهرم الأكبر والتقاط "صورة العمر"، آخرهما اندرياس هفيد، مصور دنماركي نشر صورة إباحية له وصديقته من أعلى هرم خوفو عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، لتجتاح موجة غضب عارمة المسؤولين في وزارتي الآثار والشرطة، فضلا عن انتقادات بالجملة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عدة عن كيفية السماح لسائحين بتسلق الهرم والتقاط مثل هذه الصور الفاضحة.

مصادر أمنية مسؤولة رجحت 3 سيناريوهات حول طريقة وصول المصور الدنماركي وصديقته إلى أعلى قمة هرم خوفو، والتقاط الصورة التي أحدثت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، على حد سواء، خاصة مع تداولها عبر "السوشيال ميديا" بشكل كبير. السيناريو الأول هو توجه المصور وصديقته لزيارة الأهرامات في الصباح،

مصادر أمنية مسؤولة رجحت 3 سيناريوهات حول طريقة وصول المصور الدنماركي وصديقته إلى أعلى قمة هرم خوفو، والتقاط الصورة التي أحدثت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية، على حد سواء، خاصة مع تداولها عبر "السوشيال ميديا" بشكل كبير.

السيناريو الأول

هو توجه المصور وصديقته لزيارة الأهرامات في الصباح، والمكوث حتى موعد الإخلاء في تمام الرابعة عصرا، والاختباء داخل إحدى المقابر لحين انتهاء الإجراءات الأمنية المتبعة وانتظار ساعات الليل ومن ثم تسلق قمة الهرم الأكبر.

السيناريو الثاني

أشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أن السيناريو الثاني هو لجوء السائح وصديقته إلى مسؤولي فنادق مغمورة متاخمة لمنطقة الأهرامات الأثرية، والاتفاق معهم على تسهيل مهمة الدخول عبر تسلق الأسوار مقابل مبلغ مادي كبير.

السيناريو الثالث

أما عن السيناريو الأخير فهو تواصل السائح الدنماركي مع "الخرتية" -أول المستقبلين للسائحين- لإخبارهم بمكان سهل تسلقه للدخول إلى المنطقة الأثرية عبر منطقة نزلة السمان التي تفصلها أمتار قليلة عن الأهرامات الثلاثة.

فيديو فاضح

ومن أعلى أحد أهرامات الجيزة، نشر المصور أندرياس هفيد، دنماركي، مقطع فيديو وصورة بعنوان "تسلق الهرم العظيم"، وذلك على صفحته بموقع "فيسبوك"، وموقعه الشخصي في أثناء ممارسته الجنس مع صديقته.

جنس فوق سفح الهرم.. دنماركي يصور مشهدًا إباحيًا

ويعرف نوع هذا التصوير باسم "nudes" أو "العري"، ما أثار استياء العديد من المهتمين بالآثار مطالبين بمحاسبة المسؤول عن ذلك؛ لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها.

ويهتم أندرياس هيفيد، بأنواع تصوير مختلفة من الأماكن المرتفعة وناطحات السحاب والعري والآثار، في عدد من الدول بأوروبا وآسيا وروسيا.

من جانبه، قال سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "إننا لا نعلم شيئا عن هذا الفيديو والصورة، لكن كان هناك واقعة مشابهة حدثت في عام 2012".

الشرطة تطارد الخيالة بصحراء الهرم وتضبط 9 منهم



وتابع: "نحن موجودون في المنطقة لكن ليس لدينا كنترول على فعل أي شيء، أما ملاحظة صعود أي شخص للأهرامات فمسؤولية شرطة السياحة، فنحن نقوم فقط بتنظيم العروض، ومنطقة الأهرامات كبيرة جدًا".

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، ففي العام الماضي، نشرت البلجيكية "Marisa papen"، عددًا من الصور لها وهي عارية بمنطقة آثار الهرم، ما أثار غضب عدد من المهتمين بالآثار، مطالبين بالتحقيق فى الأمر، ومعاقبة المسئول في ذلك الوقت.

وألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على "ماريسا" في أثناء خضوعها لجلسة التصوير الثانية في معبد الكرنك بالأقصر، بعد أن نشرت الجلسة الأولى في الأهرامات بالجيزة.

وفي يناير 2016، التقط سائح ألماني يدعى "أندريه"، 18 سنة، صور "سيلفي" له من أعلى قمة الهرم، ونشرت صحيفة ديل ميل البريطانية -آنذاك- صورًا له وهو فوق أعلى قمة من الهرم الأكبر.

بدوره، أوضح معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، أن مثل هذه الأفعال تحدث من جانب عدد قليل من السائحين، مشيرًا إلى أنه لا يسمح بارتكاب مثل هذه الصور داخل المناطق الأثرية، مضيفا في تصريحات صحفية أن هؤلاء السياح عند زيارتهم للأماكن الأثرية المصرية يكون لديهم "هوس: بعظمة الحضارة المصرية القديمة، فيعمل على الحصول على صورة تذكارية مختلفة لم يحصل عليها غيره، فأول شيء يفكر به هو التعري".