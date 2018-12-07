محاضرة نظرية تُجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاتة ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٦ م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الأحد في الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس عقب الفوز على الجونة 2-1 أول من أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز، كما عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

واستمرت المحاضرة 20 دقيقة، وشهدت حديث يوسف مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة القادمة، والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي. كما عقد يوسف، محاضرة فنية خاصة مع لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الجونة الأخيرة، وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية