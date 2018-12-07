أجايي ينتظم في مران الأهلي وعاشور يؤدي جلسة في الجيم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد شحاتة ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٥٠ م
اكتفى المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات خفيفة في «الجيم»، على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة، الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد، في إطار منـافسات مسابقة الدوري الممتاز، ولم يوجد كوليبالي في تدريبات الكرة التي قادها محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، في الوقت ذاته، أدى حسام عاشور جلسة تأهيل في «الجيم»، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.
فيما انتظم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، الذي تعرض له في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية. وشارك أجايي اليوم في التقسيمة
وشارك أجايي اليوم في التقسيمة الفنية التي شهدها المران، بعدما بدأت مسألة الدفع التدريجي به في تدريبات الكرة طوال الفترة الماضية قبل انتظامه اليوم بشكل طبيعي في التقسيمة.
وواصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول، لاعبو الفريق، تنفيذ برنامجهم التأهيلي على هامش المران، وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار برنامجهم للتعافي من الإصابة، ويعاني الشناوي ومعلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، في حين يعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
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