حضري عجة الطعمية في الفرن بأقل التكاليف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٠ م في "الويك إند" تحتاجين إلى تحضير فطار لذيذ لأسرتك، فجميع الأفراد موجودون بالمنزل وهذا الأمر لا يتكرر كثيرا باقي أيام الأسبوع، وفي نفس الوقت، تريدين أطعمة لذيذة لا تأخذ الكثير من الوقت لتناولها سريعا قبل صلاة الجمعة، قد تملين من تناول الفول والطعمية، ولكن الأمر عزيزتي يكمن في طريقة التحضير المختلفة للأطعمة لتتذوقيها كل يوم بشكل مختلف، وعجة الطعمية من الأكلات اللذيذة والمغذية التي تحتوي على ما يحتاجه الأولاد والزوج، ولا تكلفك كثيرا من الوقت والمجهود، لذا حضريها فورا بهذه الطريقة: - المكونات: 3 كوب عجينة طعمية 5 بيضات فلفل حار فلفل رومي كمون بصل طماطم نصف كوب دقيق ملعقة بيكنج بودر ملح زيت بهارات - طريقة التحضير 1- افرمي البصل والطماطم والفلفل الرومي جيدا، وبعدها أضيفي الدقيق والبيكنج بودر. 2- أضيفي لهذه المكونات البيض والملح والكمون والبهارات وربع كوب زيت ويقلب

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