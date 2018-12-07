انت الان تتابع عقول ضالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - فى نفس الوقت الذى تعاطفت فيه إدارة فرع عملاق لسلسلة محلات مفروشات منزلية سويدية شهيرة فى روما مع كلاب الطريق الضالة، وقررت أن تفتح لها الأبواب طوال الليل لحمايتها من البرد فى أجواء ممطرة عاصفة ضربت العاصمة الإيطالية فى مستهل هذا الشتاء، كان هناك من يطرحون لدينا سؤالاً صادماً على فيسبوك، بمنتهى الجدية، يوجهونه لمن يرفضون تصدير الكلاب والقطط الضالة إلى بلدان آسيوية تأكل لحومها وتعتبرها من أطباقها المفضلة.

ذلك السؤال الصادم يقول: لماذا ترفضون أن يتناول غيركم لحوم الكلاب والقطط بينما تستبيحون لأنفسكم تناول لحوم المواشى والطيور؟ لم أصدق فى البداية أن هناك من يطرح مثل ذلك السؤال بجدية، لكننى قررت أن أتناول الأمر بموضوعية دون أى تحيز مسبق للموقف الذى أتبناه وأن أكون محامى الشيطان. قلت لنفسى: لو نظرنا لهذا

ذلك السؤال الصادم يقول: لماذا ترفضون أن يتناول غيركم لحوم الكلاب والقطط بينما تستبيحون لأنفسكم تناول لحوم المواشى والطيور؟ لم أصدق فى البداية أن هناك من يطرح مثل ذلك السؤال بجدية، لكننى قررت أن أتناول الأمر بموضوعية دون أى تحيز مسبق للموقف الذى أتبناه وأن أكون محامى الشيطان.

قلت لنفسى: لو نظرنا لهذا السؤال من زاوية أخرى يمكننا فهمه بمنطق أنه لا يشجع على إباحة تناول لحوم الكلاب والقطط، بقدر ما يفترض الوحشية فى كل من يتغذى على الكائنات الحية على اختلافها، ويستبيح لنفسه تناول لحوم بعض فصائلها، ويحرم على غيره تناول لحوم غيرها من الفصائل. هذا بالطبع إن وضعنا جانباً فكرة الإباحة والتحريم بنصوص دينية. لأن تلك النصوص تلزم من يؤمنون بها فقط، ولكنها لا تلزم غيرهم.

هكذا يصبح السؤال بعد إعادة صياغته: قبل أن ترفض تناول غيرك لحوم الكلاب والقطط لماذا لا تتوقف أنت عن تناول لحوم الحيوانات الأخرى التى تبيح لنفسك تناولها؟ هذه الصياغة الجديدة يمكنها أن تمنح بعض المصداقية لمن يطرحون ذلك السؤال، ولكنها فى واقع الأمر، وبموضوعية، لا تنصف تلك الحيوانات الأليفة التى تستحق الدفاع عنها لأسباب عدة أهمها:

ـ أن آكلات اللحم لا تتغذى على بعضها البعض، وأن الإنسان اعتاد منذ فجر التاريخ على السير على نهجها وتناول ما تلتهمه من طرائد تتغذى على العشب، والابتعاد تماماً عن تناول آكلات اللحم حتى لو قتلها ليأمن شرها مع وجود بعض الاستثناءات بالطبع، والتى تؤكد تلك القاعدة ولا تنفيها. نحن إذن بصدد التعدى على قانون طبيعى تغلغل فى سلوكيات البشر الغذائية قبل أن تطالبهم بذلك الأديان، وللحق، طبقاً لقوانين علم الاجتماع المعرفى، لم تكن الأديان لتطالبهم بذلك إلا لوجوده كطبع أصيل لديهم.

ـ من الصعب على الإنسان أن يلتهم كائناً ذكياً أليفاً يمكن أن يصنع معه علاقة مودة متبادلة، قبل أن تكون بينهما علاقة منفعة. فالماشية والأرانب والطيور الداجنة والأسماك لا تصنع مع البشر علاقات تحتوى على مشاعر متبادلة، بعكس الكلاب والقطط والخيول والدلافين التى تعرف صاحبها وتصادقه وتتمسح به وتمارس اللعب معه. ليصبح السؤال الجديد: كيف تأكل صديقك؟ لا شك فى أن الناس فى مصر وغيرها من البلدان تناولوا لحوم الكلاب والقطط الضالة كغذاء فى أوقات المجاعات، مثلما حدث خلال الشدة المستنصرية، لكنهم كانوا يتوقفون عن ذلك بزوال السبب.

ـ الإخلال بالتوازن البيئى يحدث عندما تصنع طعاماً مما لا يجب أن تأكله. فالتهام الأفاعى والثعابين يمكن أن يؤدى لانقراضها، أو تقليل أعدادها إلى حد كبير يصنع ازدياداً مطرداً غير مرغوب فى طعامها من الفئران وأبناء عرس، الذى يؤدى بدوره إلى خلل مخيف يعيد الطاعون وأمراضا قد نجهلها إلى الانتشار بصورة وبائية. كما يؤدى إلى نقصان حاد فى أنواع الحشرات والحيوانات التى لم تعد تكفيها كطعام، مما يضطرها إلى البحث هى الأخرى عن طعام جديد ينقص بصورة حادة، وهكذا على التوالى يتم دخولنا فى دائرة مفرغة من الانتهاكات المتتابعة التى يمكنها فى النهاية أن تصنع انهياراً بيئياً يؤثر على وجودنا البشرى، ويضع مصر على قائمة الدول التى تهدر حقوق الحيوان ليتم مقاطعتها سياحياً. كأنما الحقوق غير الحيوانية مصانة، والرواج السياحى يفوق قدراتنا على استيعابه.

من كل ما سبق نجد أن المسألة تتعدى الدفاع الأعمى عمن تحب بقدر ما تصل إلى تخوم الدفاع عن الذات.

للأسف أصبح الاضطرار اليومى إلى توضيح المسلمات من الأولويات التى نضعها فى أجندة محاولة تصويب الأخطاء التى يوقعنا فيها من يريدون الحصول على مكاسب وقتية ببيع كل شىء تطاله أياديهم، دون أى قدر من التعقل، أو بذل أى جهد يستهدف التخطيط العلمى المدروس، الذى يؤدى إلى مكاسب مستدامة تصنع زيادة إنتاجية، لا تضر بالبيئة والوجود الإنسانى، ولا تقدم أية تنازلات مستهجنة مثل بيع الآثار، والأصول التى تملكها الأجيال القادمة، والأرشيفات الوطنية النادرة، والأعضاء البشرية، وتصدير الكلاب.

أصحاب تلك الأفكار لا يستهدفون تنمية إنتاجية سوية مدروسة تضعنا على الطريق الصحيح للخروج من أزماتنا، بل يزيدونها تعقيداً بالفهلوة الجاهلة التى ترسو عقولهم الضالة على شواطئها.