ماذا ننتظر في الجولة الـ16 من «البريميرليج»؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - واصل فريق جوارديولا انتصاراته بفوزه في واتفورد يوم الثلاثاء، وفي اليوم التالي خسر تشيلسي 2-1 أمام مستضيفه وولفرهامبتون، ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات في الدوري

في أقل من أسبوعين، اختفت حالة التفاؤل التي تسبب فيها حفاظ تشيلسي على سجله الخالي من الهزيمة، في أول 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) مع الإيطالي ماوريسيو ساري، منذ توليه المسؤولية، ويخوض المدرب الإيطالي اختبارا صعبا عندما يستضيف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، على استاد استامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة، غدًا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وللإنصاف فمدرب نابولي السابق شدد خلال الخريف على أن فريقه ليس مستعدا لمنافسة سيتي على اللقب، وارتفع الفارق بينهما إلى 10 نقاط، قبل مواجهتهما.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا انتصاراته بفوز في واتفورد يوم الثلاثاء، وفي اليوم التالي خسر تشيلسي 2-1 أمام مستضيفه وولفرهامبتون، ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات في الدوري. وقال ساري إن فريقه قدم أداء جيدا لمدة 55 دقيقة فقط أمام وولفرهامبتون، ويعلم أنه يجب أن يكون في قمة مستواه لو أراد إيقاف

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا انتصاراته بفوز في واتفورد يوم الثلاثاء، وفي اليوم التالي خسر تشيلسي 2-1 أمام مستضيفه وولفرهامبتون، ليتكبد الهزيمة الثانية في آخر 3 مباريات في الدوري. وقال ساري إن فريقه قدم أداء جيدا لمدة 55 دقيقة فقط أمام وولفرهامبتون، ويعلم أنه يجب أن يكون في قمة مستواه لو أراد إيقاف تقدم سيتي، وأشار إلى أنه يتوقع "رد الفعل الكبير" يوم السبت لكن يبدو أنه يتأقلم مع منافسة توتنهام هوتسبير وآرسنال على مكان في المربع الذهبي، أكثر من مطاردة ليفربول وسيتي حامل اللقب. وقال ساري بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون: "مانشستر سيتي في مستوى مختلف، يجب أن نلعب ونكافح لكي نكون في المربع الذهبي، والسيتي هو أفضل فريق في أوروبا وربما في العالم، يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا". ليفربول VS بورنموث

ورغم استبعاد يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي لم يخسر مثل سيتي في الدوري هذا الموسم، روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني من التشكيلة الأساسية في بيرنلي، خرج الفريق فائزا 3-1 أول من أمس الأربعاء. ومع انتظاره مواجهة ضد نابولي لا بديل فيها عن الفوز للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ربما يقرر كلوب إدخال بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية عندما يحل ضيفا على بورنموث، صاحب المركز السابع، في مباراة مبكرة يوم السبت، وفوز ليفربول سيصعد به إلى الصدارة بشكل مؤقت، إلى موعد انتهاء مباراة تشيلسي ضد سيتي على الأقل. ليستر سيتي VS توتنهام هوتسبير



وسيفكر توتنهام هوتسبير في مواجهته الحاسمة في دوري الأبطال ضد آرسنال لتمديد سجله الخالي من الهزائم

وسيفكر توتنهام هوتسبير في مواجهته الحاسمة في دوري الأبطال ضد برشلونة ، عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي، مساء السبت، ولن يكون المدرب ماوريسيو بوكيتينو سعيدا بخوض مواجهة الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، قبل مباراة برشلونة مساء الثلاثاء، والتي يجب فيها على توتنهام الفوز أو تحقيق نتيجة مماثلة لإنترناسيونالي على الأقل، للتأهل لدور الـ16. ولن يشعر آرسنال صاحب المركز الخامس بهذا القلق، عندما يستضيف هيديرسفيلد تاون، يوم السبت، وهو يسعى لتمديد سجله الخالي من الهزيمة إلى 21 مباراة بجميع المسابقات. ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي يتأخر بفارق 18 نقطة عن سيتي و8 عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بعد 3 تعادلات متتالية، منافسه فولهام متذيل الترتيب، وأدخل جوزيه مورينيو مدرب يونايتد 46 تغييرا على تشكيلته الأساسية حتى الآن هذا الموسم، وستكون الأنظار موجهة على اختياراته عندما يواجه كلاوديو رانييري المدرب الجديد في فولهام. وترك مورينيو لاعبه الفرنسي بول بوجبا صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي، على مقاعد البدلاء في التعادل 2-2 مع آرسنال، أول من أمس الأربعاء، ووضع روميلو لوكاكو بجانبه أيضا لكن أنطوني مارسيال تعرض لإصابة ربما تكون القلق الأكبر للمدرب البرتغالي. ويحل برايتون آند هوف ألبيون ضيفا على بيرنلي يوم السبت، فيما سيخوض المدرب رالف هازنهاتل مباراته الأولى مع ساوثهامبتون ضد كارديف سيتي، ويبحث وست هام يونايتد عن انتصاره الثالث على التوالي عندما يستضيف كريستال بالاس في قمة أخرى في العاصمة لندن.

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