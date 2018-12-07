انت الان تتابع أمال ماهر ترد على شائعات اختفائها بـ«أصل الإحساس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ م
أعلنت الفنانة أمال ماهر عودتها للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة، من خلال طرحها البرومو الرسمى لألبومها الجديد الذى يحمل اسم «أصل الإحساس» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وعلقت عليه قائلة: «الألبوم قريبا فى الأسواق».. أمال تتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وكانت قد روجت له فى وقت سابق من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، جاء فيها: «بجهز في الألبوم اللي هيكون مفاجئة بإذن الله... ويارب يكون جاهز على رأس السنة».
الجمهور استقبل عودة أمال ماهر بترحيب كبير، وبدأوا فى مشاركة البرومو عبر صفحات مواقع التواصل، وكتب أحدهم: «مبروك مبروك بالتوفيق، أحلى خبر بمناسبة السنة الجديدة والله». أمال ماهر اختفت خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لمشكلات لم تكشف عن تفاصيلها، وظلت مبتعدة حتى خرجت منذ فترة بتدوينه قالت
الجمهور استقبل عودة أمال ماهر بترحيب كبير، وبدأوا فى مشاركة البرومو عبر صفحات مواقع التواصل، وكتب أحدهم: «مبروك مبروك بالتوفيق، أحلى خبر بمناسبة السنة الجديدة والله».
أمال ماهر اختفت خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لمشكلات لم تكشف عن تفاصيلها، وظلت مبتعدة حتى خرجت منذ فترة بتدوينه قالت فيها: «وحشتوني كتير، بطمنكوا عليا أنا كويسة وبخير الحمد لله، اختفاء إيه اللي بتقولوا عليه»، وعادت بالأمس لتكشف عن «أصل الإحساس».
يذكر أن آخر ألبومات أمال ماهر الفنية، هو «ولاد النهاردة» والذي طرح عام 2015، وقد قدمت أغنية سينجل، وهي «لو كان بخاطري أنا» مع الفنان راشد الماجد عام 2016.
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