انت الان تتابع إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ م

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بدائرة مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة بسبب السرعة الزائدة، وانفجار الإطار الأمامي، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز شرطة أبو حمص يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الزراعي السريع أمام قرية أنور المفتي اتجاه القاهرة دائرة المركز.

بالفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ب ي ج 5838 "ميكروباص") قيادة "وليد.ف.س" 40 سنة، سائق، ومقيم الصفاصيف مركز دمنهور بالطريق، حيث انفجر الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق. أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسر مضاعف بالساقين، و10 أشخاص من مستقليها بكدمات