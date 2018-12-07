الان تتابع وفد الحكومة اليمنية: مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستوكهولم - الخليج 365:

قال وفد الحكومة اليمنية، المشارك في محادثات ستوكهولم في السويد، اليوم، “إننا مستعدون لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة”، وأضاف الوفد أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.

وعلى صعيد آخر، أوضح الوفد الحكومي أن قوات الشرعية على بعد كيلومترين من ميناء الحديدة، مشيرين إلى أن وجود وسائل متعددة لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية.

وشدد الوفد على أنه “لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم”.

وتمسك وفد الحكومة اليمنية الشرعية بضرورة وجود إشرف لها على مطار صنعاء، موضحين أنهم لن يقبلوا فتح المطار دون آلية معينة وإشراف من الحكومة.

كما شدد الوفد على ضرورة إشراف الحكومة الشرعية على ميناء الحديدة لضمان وصول المساعدات للمدنيين