إيران تُنجد قطر من كاهل استضافة منتخبات مونديال 2022

أقر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، بإمكانية استضافة إيران بعض المنتخبات المشاركة في النهائيات.

ستفرض هذه الزيادة على الدولة الخليجية، في حال اعتمادها، تحديات جديدة على صعيد الاستضافة وإقامة المنتخبات واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين.

وقال الذوادي، أمس الاثنين، على هامش حضوره منتدى باريس من أجل السلام، إن "ترتيباً من هذا النوع "يشكل جزءاً من خطتنا العملية"، و"من البديهي أن يكون المضي فيه مرتبطاً بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا".

وأضاف: "هذا نقاش سنخوضه مع الاقتراب أكثر من موعد البطولة".

من 32 إلى 48 منتخباً

ويأتي الحديث عن استضافة بعض المنتخبات خارج قطر، في ظل دراسة اقتراح مدعوم من رئيس "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، بزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 من 32 إلى 48 منتخباً، بدل انتظار مونديال 2026، حسب ما قرره الاتحاد الدولي سابقاً.

وستفرض هذه الزيادة، إذا اعتُمدت، تحديات جديدة على صعيد الاستضافة، وإقامة المنتخبات، واستيعاب الأعداد الإضافية للمشجعين، لأن قطر التي اختيرت للاستضافة في 2010، بنت استعداداتها منذ ذلك الحين لمونديال من 32 منتخباً.

وأشارت تقارير صحافية في الأشهر الماضية، إلى أن إيران عرضت المساعدة في هذا المجال.

دراسة جدوى

ورد الذوادي، على سؤال حول ما إذا كانت قطر مستعدة لزيادة عدد المنتخبات، قائلاً: "استعداداتنا الآن هي لـ32 منتخباً، أي الصيغة الحالية. كل الاستعدادات مستمرة بناءً على ذلك.. هناك دراسة جدوى تجرى في الوقت الحالي لبطولة من 48 منتخباً، ثم سيتخذ القرار من قبل "فيفا"، ونحن الدولة المضيفة".

يُذكر أن إنفانتينو أكد في الأسبوع الماضي خلال لقاء مع وسائل إعلام ، أن فرص تطبيق اقتراح الـ48 منتخباً في قطر، ضئيلة، وأن تحويله إلى واقع يشكل "تحدياً صعباً".