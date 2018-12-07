شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "صحة البرلمان" تناقش 21 طلب إحاطة بشأن أوضاع المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، 21 طلب إحاطة موجهة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن الأوضاع الصحية فى المستشفيات ونقص الخدمات والمستلزمات والاجهزة.

وتجتمع لجنة الشئون الصحية يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مستشفى التكامل بقرية القبابات مركز أطفيح محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن عدم شراء الأجهزة الطبية الخاصة بوحدة العناية بمستشفى أطفيح المركزي محافظة الجيزة، وطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام تجاه المبنى الموجود داخل مستشفى بولاق الدكرور لأكثر من 12 عاماً ولم يستخدم حتى الآن، وطلبات إحاطة بشأن عدم تفعيل الموافقة على إنشاء دور ثاني بمستشفى جراحات اليوم الواحد بدائرة الزاوية الحمراء، وعدم تنفيذ إزالة مستشفى الزاوية الحمراء وإنشاء مستشفى جديد، ومعاناة المراكز الطبية بدائرة الشرابية من نقص عدد الأجهزة الطبية والأدوات الطبية، وطلب إحاطة بشأن عدم تدبير المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة والكافية لإنشاء مستشفى حلوان العام، وطلب إحاطة بشأن إعادة تشغيل مبنى شكري (مبنى ب) بمستشفى منشية البكري العام.

وتعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن تأخر إدراج مستشفى النهضة العام في خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2018/2019، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن إدراج مستشفى رأس التين بالإسكندرية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسنى حافظ، بشأن تطوير وتجهيز مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية وتجهيزه، وطلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن تشغيل مراكز طبية متميزة للأمومة والطفولة وتجهيزها، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور محمود حمدي أبو الخير، بشأن: القصور الشديد وعجز ونقص الأطباء بمستشفى البلينا المركزي بسوهاج، وتردى الخدمة الصحية والخدمات المقدمة من معهد الجهاز الهضمي والقلب بسوهاج.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فيصل الشيباني، بشأن تأخر إسناد مستشفى المنشاة المركزي بمحافظة سوهاج، وكذا عجز الأطباء والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفى المنشاة المركزي، وطلب إحاطة بشأن تردى الخدمة الصحية بمستشفى الأحرار بالزقازيق محافظة الشرقية، وطلب إحاطة بشأن تردى الخدمات الطبية بمستشفيات محافظة الشرقية، وطلب إحاطة بشأن عجز الأطباء الموجود داخل مستشفى أبو كبير من أخصائيين واستشاريين باطنة ومخ وأعصاب وأنف وأذن وعدم تواجدهم ليلاً.

وتنعقد لجنة الشئون الصحية، يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان عبد اللطيف، بشأن تخصيص تمريض من الذكور للتعامل مع المرضى الإناث بالمستشفيات الحكومية والجامعية، مما يتسبب في الكثير من المشكلات التي لا تتناسب مع أخلاقيتنا الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، بشأن تدنى مستوى استراحات الأطباء بجميع مستشفيات مصر.