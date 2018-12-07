شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تعقد اجتماعات لمناقشة أوضاع العمال بالشركات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا بعد غد الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.

وتناقش اللجنة فى اجتماع لها يوم الاثنين المقبل، طلب إحاطة بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر، وتعنت إدارة الشركة بعدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف بفصل بعض العاملين.

وتجتمع لجنة القوى العاملة يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.