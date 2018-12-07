"النشرة" حصلت على نتائج إنتخابات نقابة المحررين ولائحة "الوحدة النقابية" فازت بـ9 مقاعد

حصلت "​النشرة​" على النتائج النهائية لإنتخابات ​نقابة المحررين​، وبحسب النتائج يحتل ​جوزيف قصيفي​ الصدارة بحصوله على 367 صوتا، يليه على التوالي كل من: ​نافذ قواص​ 336، ​جورج شاهين​ 295، ​خليل فليحان​ 293، ​الياس عون​ 290، منى غريب 277، أندريه قصاص 270، حبيب شلوق 270، ​سكارليت حداد​ 264، جورج البكاسيني 252، علي يوسف 231، داوود رمال 219، مي شهاب 210، ​واصف عواضة​ 305، صلاح تقي الدين 200، ريما صيرفي 195، ​منير نجار​ 188، أحمد درويش 180، تمام حمدان 169، ​يوسف دياب​ 168، نجم هاشم 165، مي أبي عقل 163، فيرا جولهجيان 142، رمزي مشرفية 141، أنطوان شدياق 56.

وبذلك تكون فازت لائحة "الوحدة النقابية" بـ9 مقاعد"، وخرقت لائحة "القرار الحر" بـ3 مقاعد".