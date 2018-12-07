"النشرة" حصلت على نتائج إنتخابات نقابة المحررين ولائحة "الوحدة النقابية" فازت بـ9 مقاعد

حصلت "النشرة" على النتائج النهائية لإنتخابات نقابة المحررين، وبحسب النتائج يحتل جوزيف قصيفي الصدارة بحصوله على 367 صوتا، يليه على التوالي كل من: نافذ قواص 336، جورج شاهين 295، خليل فليحان 293، الياس عون 290، منى غريب 277، أندريه قصاص 270، حبيب شلوق 270، سكارليت حداد 264، جورج البكاسيني 252، علي يوسف 231، داوود رمال 219، مي شهاب 210، واصف عواضة 305، صلاح تقي الدين 200، ريما صيرفي 195، منير نجار 188، أحمد درويش 180، تمام حمدان 169، يوسف دياب 168، نجم هاشم 165، مي أبي عقل 163، فيرا جولهجيان 142، رمزي مشرفية 141، أنطوان شدياق 56.
وبذلك تكون فازت لائحة "الوحدة النقابية" بـ9 مقاعد"، وخرقت لائحة "القرار الحر" بـ3 مقاعد".
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