ارسلان: التعطيل المستمر باعتماد معايير مختلفة يعيق تشكيل الحكومة

لفت رئيس الحزب "الديمقراطي" اللبناني" ​طلال ارسلان​ في تصريح له بعد لقائه رئيس "​التيار الوطني الحر​ " وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ إلى "أننا بتشاور مفتوح مع باسيل حول الامور كافة وبحثنا الملفات العالقة على أمل أن تنوجد الحلول قريبا".

واعتبر أن "ما حصل في ​الجاهلية​ هو هجومٌ على البلدة وليس مجرّد تبليغ والبلدة كانت مستهدفة بأهلها"، مؤكداً أن "الدخول الى مناطق الجبل لأي كان بهذه الطريقة غير مقبول على الاطلاق بالنهاية نحن شعب لبناني واحد ولا احد منا عاصٍ على ال​سياسة​ والقانون و​القضاء​".

وأكد أن "الجبل بألف خير، ولكن ما حصل بالجاهلية غير مقبول على الاطلاق، وما حصل هو هجوم على الجاهلية وليس تبليغ"، مشيراً إلى "انني لن اعطي براءة ذمة حول ما حصل ونحن سنواجهها ان تكررت مع تحفظي على الكلام الذي قيل، فطرق معالجة الكلام السياسي لا يكون عبر استخدام الامن".

واعتبر أن "التعطيل المستمر باعتماد معايير مختلفة يعيق تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنه "على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يتحمل مسؤولية الاسراع في التشكيل من اعتماد معيار واحد الذي كان يجب أن يطبق منذ اليوم لأول ولو طبق لما كانت تأخرت الحكومة ولم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وأضاف ارسلان: " متمسك بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ما يتعلق بالوزير الدرزي الثالث"، مشيراً إلى أن "صيغة الـ32 وزيرا مطروحة من ضمن سلسلة صيغ يتم التباحث فيها".