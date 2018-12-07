وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بعدم التسامح مع أي أعمال عنف السبت

أكد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​، خلال مؤتمر صحفي، أن "قوات ​الشرطة الفرنسية​ استعدت لتظاهرات يوم السبت بطريقة استثنائية حيث قامت بتجهيز حوالي 89 ألف عنصر منهم 8 آلاف في العاصمة ​باريس​"، مشيراً إلى "أننا نتعهد بعدم التسامح مع أي أعمال عنف تشوب المظاهرات المرتقبة السبت".

ولفت ماستانير إلى أن "حركة "السترات الصفراء" تخطّت كل الخطوط الحمراء لنظام الجمهورية"، مشيراً إلى أن "هؤااء ليسوا الفرنسيين، وليسوا ​فرنسا​، هؤلاء هم مجموعة صغيرة".