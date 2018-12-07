ماكرون يرفض استقبال وفد من حركة السترات الصفراء

رفض الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، استقبال وفد من حركة "السترات الصفراء" بعد طلب أفراد من الحركة مقابلته قبل يومٍ واحد من انطلاق مظاهرة في ​باريس​ احتجاجا على الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

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